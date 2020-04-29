İlk aşı yapıldı! Koronavirüste umutlandıran gelişme

Dünyada büyük bir tahribata yol açan koronavirüsü yenmek için aşı çalışmalarına klinik deney izni verilen Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibi, ilk 12 deneğe aşı yaptı. Prof. Şahin'in kurduğu BioNTech şirketi tarafından dün yapılan açıklamada klinik deneylerin ilk ayağı kapsamında 12 kişiye aşı yapıldığı bildirildi.

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Aşı çalışmalarına ortak olan Pfizer ilaç şirketi ve BioNTech yaptıkları açıklamada BNT162 isimli aşı için kısa süre içinde ABD'den de klinik deney izni alınacağını bildirdi.







Klinik deneylerin ilk aşaması kapsamında aşı, yaşları 18 ile 55 arasında değişen sağlıklı 200 kişiye yapılacak. Değişik dozlarda yapılacak deneyler ile, en ideal doz bulunmaya çalışılacak.







Aynı zamanda aşının etkisi sürekli gözetim altında tutulacağı gibi, bir kez daha yapılan aşının yan etkileri de araştırılacak. Klinik deneylerin ikinci aşamasında Kovid-19 hastalığını ağır geçirebilecek riskte olan deneklere aşı yapılacak.

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