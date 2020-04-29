Son dakika: Corona virüste umut veren rakamlar! İşte dünya genelinde korona virüs gelişmeleri

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya genelinden gelen son bilgiler hastalığın umut verici düzeyde azaldığı yönünde. Başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde corona virüs vaka artışlarında birkaç istisna ülke hariç düşüş devam ediyor. İşte dünya genelinde son dakika corona virüs gelişmeleri..

İTALYA

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi.

İNGİLTERE

İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.



TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 29 Nisan tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 2936 yeni vaka tespit edildi, 89 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 5231 oldu.