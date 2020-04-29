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Son dakika: Corona virüste umut veren rakamlar! İşte dünya genelinde korona virüs gelişmeleri

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya genelinden gelen son bilgiler hastalığın umut verici düzeyde azaldığı yönünde. Başta olmak üzere dünya genelinde vaka artışlarında birkaç istisna ülke hariç düşüş devam ediyor. İşte dünya genelinde son dakika corona virüs gelişmeleri..

AA Dünya
Giriş Tarihi: 29.4.2020 19:11 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 19:34 ABONE OL
Son dakika: Corona virüste umut veren rakamlar! İşte dünya genelinde korona virüs gelişmeleri

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya genelinden gelen son bilgiler hastalığın umut verici düzeyde azaldığı yönünde. Başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde corona virüs vaka artışlarında birkaç istisna ülke hariç düşüş devam ediyor. İşte dünya genelinde son dakika corona virüs gelişmeleri..

İTALYA
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi.

İNGİLTERE
İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.

SON DAKİKA: Bakan Koca 29 Nisan corona virüs verilerini açıkladı! İşte 29 Nisan Koronavirüs vaka ve vefat sayıları


TÜRKİYE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 29 Nisan tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 2936 yeni vaka tespit edildi, 89 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 5231 oldu.

Son dakika: Kritik Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar!

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Son dakika: Corona virüste umut veren rakamlar! İşte dünya genelinde korona virüs gelişmeleri
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