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hükümeti "hava sahasında izinsiz uçuş" gerekçesiyle 'ya nota verdi

'nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), 2 uçağının Libya hava sahasında izinsiz uçuş gerçekleştirmesinden dolayı 'ya notası verdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 29.4.2020 19:07 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 19:09 ABONE OL
Libya hükümeti hava sahasında izinsiz uçuş gerekçesiyle Fransa'ya nota verdi

Libya Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'ya ait biri Rafale tipi diğeri yakıt ikmal uçağı olmak üzere 2 uçağın, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata ve Misrata'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde hükümetten izinsiz uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

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Açıklamada, 2 uçağın Libya hava sahasında izinsiz uçuş gerçekleştirmesinden dolayı Fransa'ya protesto notası verildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı da ülkenin Savunma Bakanlığı ile iletişime geçerek Libya tarafına olayla ilgili bilgi vereceğini bildirdi.

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Libya hükümeti "hava sahasında izinsiz uçuş" gerekçesiyle Fransa'ya nota verdi
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