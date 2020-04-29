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'den 'li Özel'in açıklamalarına tepki

Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Grup Başkanvekili Özgür Özel'i, MHP Genel Başkanı ve partililerden özür dilemeye davet etti.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 21:47 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 21:49 ABONE OL
MHP'den CHP'li Özel'in açıklamalarına tepki

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamaları üzerinden Özel'in provakatif söylemler geliştirdiğini savundu.

Bahçeli'nin prompterinin de bilgisayarının da büyük Türk milletine bağlı olduğunu belirten Büyükataman, şunları ifade etti:

"Ancak bir kaset kumpası ile Genel Başkanlık koltuğuna oturan Genel Başkanınızın ve onunla beraber siyasi kariyeri yükseltilen senin, göbekten nereye bağlı olduğunuz merak konusudur.

'Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız' sözü üzerinden Sivas katliamında yaşanan acılara gönderme yapıp Genel Başkanımızı katliama teşvikle suçlamak, senin de partinin de arkanızdakilerin de haddi değildir."

Özel'in açıklamalarını eleştiren Büyükataman, "Sözde CHP sözcüsünü bir an önce Sayın Genel Başkanımızdan ve camiamızdan özür dilemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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MHP'den CHP'li Özel'in açıklamalarına tepki
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