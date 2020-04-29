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Haberler Dünya Haberleri NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi’nde kayboldu

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Yunanistan, (DHA)- Yunanistan ve İtalya arasında bulunan ’nde kayboldu. Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE) Albay Juanita Chang, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti. Ulusal uyarı sistemlerinin de devreye sokulduğunu aktaran Chang, "NATO komutasında görev yapan savaş gemisi üzerindeki bir helikopterle ilgili kaza olduğunu teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 29.4.2020 23:17 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 23:47 ABONE OL
NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi’nde kayboldu

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz'de Daimi NATO Denizcilik Grubu 2'nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada firkateyninden havalanan helikopterin, Yunanistan ve İtalya arasındaki Adriyatik Denizi'nde kaybolduğunu duyurdu. Yunan medyası, İtalyan ve Türk firkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini bildirdi. Öte yandan, helikopterde 3 ila 6 kişiden oluşan mürettebatın olduğu düşünülüyor.

NATO KAZAYI DOĞRULADI

NATO, komutasında görev yapan helikopterde kaza gerçekleştiğini doğruladı.

Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE) Albay Juanita Chang, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Ulusal uyarı sistemlerinin de devreye sokulduğunu aktaran Chang, "NATO komutasında görev yapan savaş gemisi üzerindeki bir helikopterle ilgili kaza olduğunu teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Yunan devlet televizyonu ERT, Kefalonya Adası'nın batısında NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopterin düştüğünü duyurmuştu.

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NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi’nde kayboldu
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