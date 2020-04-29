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’a ikinci yardım uçağı ulaştı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Pakistan’a ikinci yardım uçağı ulaştı
Türkiye'nin Pakistan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında göndermeyi kararlaştırdığı koruyucu tıbbi ekipmanın ikinci bölümü ülkenin en büyük kenti Karaçi'ye dün ulaştı. Türkiye'nin Karaçi Konsolosu Murat Erkol, Karaçi Cinnah Uluslararası Havaalanı'na inen Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağının, 108 bin cerrahi maske ile 31 bin 500 koruyucu kıyafet getirdiğini söyledi. Türkiye'nin Pakistan'a yaptığı ekipman desteğinin ilk bölümü 22 Nisan'da gönderilmişti. TİKA da salgın nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan 2 bin Pakistanlı aileye gıda yardımında bulundu. Pakistan'da vaka sayısı 14 bini geçerken, ölenlerin sayısı da 301'e ulaştı.
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Pakistan’a ikinci yardım uçağı ulaştı
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