Protestocu grubun lideri pozitif çıktı

ABD'ninKuzey Carolina eyaletinde Kovid-19 tedbirleri gereği alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Zorunlu ev karantinasının anayasal haklarını ihlal ettiğini savunan kadın aktivist Audrey Whitlock'a Kovid-19 bulaştı. Audrey Whitlock'un öncüleri arasında bulunduğu 70 bin üyeye sahip "Barışçıl Eylem" isimli grup, nisan başlarında eyalette Kovid-19 tedbirlerine karşı büyük protestolar düzenlemişti. Kuzey Carolina'da 27 Nisan itibariyle 9 bin 142 koronavirüs vakasında 306 kişi hayatını kaybetti.