Sahte içkiden ölenlerin sayısı 728’e yükseldi

Etemadonline haber sitesinin İran
Sağlık Bakanlığı kaynaklarına
dayandırdığı haberinde,
ülkede Kovid-19'un görülmesinden bu
yana yaklaşık 2,5 ayda
sahte içkiden ölenlerin
sayısının 728'e ulaştığı
aktarıldı. İran Yargı Erki
Sözcüsü Gulam Hüseyin
İsmaili, 7 Nisan'da, ülke
genelinde sahte içki
nedeniyle yaşamını yitirenlerin
sayısını 600 olarak
açıklamıştı. Ülkede
yasa dışı şekilde üretilerek
dağıtılan alkolün
çoğunlukla gerekli
standartları karşılamadığını
belirten İsmaili,
alkol üreten birçok kişinin
yakalandığını ve ağır
şekilde cezalandırılacağını
ifade etmişti.