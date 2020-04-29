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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 728’e yükseldi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 728’e yükseldi
Etemadonline haber sitesinin İran Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ülkede Kovid-19'un görülmesinden bu yana yaklaşık 2,5 ayda sahte içkiden ölenlerin sayısının 728'e ulaştığı aktarıldı. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 7 Nisan'da, ülke genelinde sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısını 600 olarak açıklamıştı. Ülkede yasa dışı şekilde üretilerek dağıtılan alkolün çoğunlukla gerekli standartları karşılamadığını belirten İsmaili, alkol üreten birçok kişinin yakalandığını ve ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etmişti.
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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 728’e yükseldi
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