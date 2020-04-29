Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: AB'den Afrin'deki terör saldırısına kınama!

Son dakika: 'den Afrin'deki terör saldırısına kınama!

: "'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir."

AA Dünya
Giriş Tarihi: 29.4.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 22:12 ABONE OL
Son dakika: AB'den Afrin'deki terör saldırısına kınama!

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin kuzeyinde Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü tankerle düzenlenen terör saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü aracılıyla yaptığı açıklamada, dün Afrin'de kalabalık bir pazar yerinde meydana gelen ''korkunç'' bombalı saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Suriye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, uluslararası insani hukuk ve insan haklarını ihlal edenlerin sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesinde akşam saatlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın bomba yüklü tankerle düzenlediği terör saldırısında 11'i çocuk 40 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Azez, Afrin, Bab ve Cerablus bölgelerinde sık sık saldırılar düzenleyerek Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'yla düzenlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğu huzur ortamını bozmaya çalışıyor.

Afrin'de patlama! Ölü sayısı 40 yaralı sayısı 47'ye çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: AB'den Afrin'deki terör saldırısına kınama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA