Son dakika: AB'den Afrin'deki terör saldırısına kınama!

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin kuzeyinde Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü tankerle düzenlenen terör saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü aracılıyla yaptığı açıklamada, dün Afrin'de kalabalık bir pazar yerinde meydana gelen ''korkunç'' bombalı saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Suriye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, uluslararası insani hukuk ve insan haklarını ihlal edenlerin sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesinde akşam saatlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın bomba yüklü tankerle düzenlediği terör saldırısında 11'i çocuk 40 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Azez, Afrin, Bab ve Cerablus bölgelerinde sık sık saldırılar düzenleyerek Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'yla düzenlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğu huzur ortamını bozmaya çalışıyor.