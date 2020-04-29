Son dakika: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan akılalmaz açıklama: İkinci adım Mesih ama...

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkesinde ölümlerin artması sonrası tepki çeken sözlerine bir yenisini ekledi. İkinci adının 'Mesih' olmasına vurgu yapan Bolsonaro, "Mucizeler yaratamam" dedi. Bolsonaro, önlemleri hatırlatan Sağlık Bakanı'nı görevden alırken, koronavirüsü 'küçük bir grip' olarak tanımlamıştı. Bolsonaro, önlem alan valiyi protesto edenlere destek vererek, maskesiz bir şekilde konuşma yapmıştı. Bolsonaro'nun çıkışları dünya basınında geniş yankı uyandırıyor.

Brezilya'da corona virüsü (Covid19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 474 oldu | Video

SON 24 SAATTE 474 ÖLÜ

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 474 artışla 5 bin 17'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 385 artarak 71 bin 886'ya yükseldi.

BOLSONARO'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya ölü sayısındaki artış soruldu. Bolsonaro sık sık yaptığı gibi yine ilginç ve tepki çeken bir yanıt verdi. Bolsonaro, "Ne yani? Onun için üzgünüm. Ne yapmamı istiyorsunuz. Adım Messias (Mesih) ama mucizeler yaratamam." dedi.

SKANDALLARI BİTMİYOR

Bolsonaro, koronavirüse karşı önlem alınmaması gerektiğini ifade etmiş, 'Küçük bir grip' olarak yorumlamıştı. Ülkede ölümlerin artması sonrası Sağlık Bakanı Mandetta, sosyal mesafeye uyulması ve evde kalınması çağrısında bulununca, Bolsonaro tarafından görevden alınmıştı. Bolsonaro, önlem alan valiyi protesto eden gruba arabanın üstünden yaptığı maskesiz konuşma ile destek vermişti. Bolsonaro'nun sık sık öksürmesi dikkat çekmişti.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bolsonaro son dakika coronavirüs açıklamaları ile bir kez daha dünyanın gündeminde: Sorun yaratıyor...

Son dakika haberi: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro bunu da yaptı! Dünya bu kareleri konuşuyor!

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro anlaşamadığı Sağlık Bakanını görevden aldı