Son dakika: Corona virüste son rakamlar açıklandı! İşte dünya genelinde koronavirüs gelişmeleri

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya genelinden gelen son bilgiler hastalığın umut verici düzeyde azaldığı yönünde. Başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde corona virüs vaka artışlarında birkaç istisna ülke hariç düşüş devam ediyor. İşte dünya genelinde son dakika corona virüs gelişmeleri..

İTALYA

Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 548 azalarak, 104 bin 657'ye geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 203 bin 591 oldu.

İyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 311'lik artışla 71 bin 252'ye çıktığı kaydedildi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak toplam 27 bin 682'ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1863 olan sayının bugün 1795'e gerilediği kaydedildi.

İNGİLTERE

İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.

FRANSA

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 87'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 626 artışla 198 bin 215'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 4 bin 207'si yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 834 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 1430 artarak 48 bin 228'e çıktı.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastane ve bakımevlerinde 427 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı, hastanelerde 15 bin 53'e, yaşlı bakımevlerinde ise 9 bin 34'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 24 bin 87 oldu.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı ise 21 gündür düşmeye devam ediyor.



TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 29 Nisan tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 2936 yeni vaka tespit edildi, 89 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 5231 oldu.