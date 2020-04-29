Türkiye yardımlarda öncü

Dünyanın mücadele ettiği koronavirüste Türkiye 55 ülkeye yardım eli uzattı;Bin adet tanı kiti, 4 bin 500 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N 95 maske, 78 bin üç katlı malzeme.: 50 bin tıbbi malzeme, 100 bin koruyucu giysi, 100 bin koruyucu gözlükBin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 filtreli maske, bin adet tek kullanımlık koruyucu kıyafeti, 200 bin koruyucu maske.100 bin adet cerrahi malzeme,100 bin adet pudrasız vinil eldiven, 20 bin adet N149 maske, bin 500 adet koruyucu maske, bin 500 adet koruyucu gözlük26 bin adet tanı testi.250 tanı kiti20 bin adet tıbbı maske, 200 adet tanı kiti,100 adet koruyucu elbise,100 adet gözlük,100 adet N95 maske.50 bin adet cerrahi maske,50 bin adet pudrasız vinil eldiven,10 bin adet N149 maske, 500 adet koruyucu tulum, 500 adet koruyucu gözlük,5 bin adet pudrasız nitril eldiven. Bunların yanı sıra İngiltere, İspanya ve ABD'ye bir uçak dolusu tıbbi malzeme gönderildi.