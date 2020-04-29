Yeni küresel trend: Türkiye

Tarihin seyrini değiştiren bir salgın ile karşı karşıyayız. Avrupa ve ABD gibi aktörler korona krizi karşısındaTürkiye sergilediği performanslatopluyor.Türkiye, Batı'nın İslam dünyasına yönelikyine tuzla buz etti. Milliyet, din ve kimlik ayrımı yapmadansağlıksistemi ve tıbbi gelişmişlikdüzeyinin düşmanlarımızışoke etmesi gayetdoğal.Böylesi kriz dönemlerinde sergilediğimiz direnç ve başarıyla dostlarımızın ise haklı olarakhaline geliyoruz. Ancak zihinleriolanlar hâlâ ülkemizin başarısını gölgelemek için çırpınıyor.bu kesimler daha yeni fark etseler de Türkiye'nin koronaya karşı ezber bozan mücadelesini aratmayan daha pek çok sosyal, siyasal, askeri, diplomatik, iktisadi ve teknolojik devrime imza atmış bir ülke olduğunu tekrar hatırlamakta fayda var.liderliğinde sonmücadele öyküsü, kuşku yok kiBatılı dogmaları küresel çapta alt üst eden birişlevi görüyor.

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küllerinden doğan Türkiye, kirli tezgâhlarla ülkemizi vesayet altına almaya çalışantarihi bir darbe indirerek bütün hesapları alt üst etti. Ardından da küresel ezberleri bozangeçiş kararı geldi. Sömürgeci anayasalarınprangasından kurtulan milletimiz böylecekendini istediği şekilde yönetme iradesinibeyan etti.Bütün iç ve dış manipülasyonlara rağmen Türkiye bu devrimi başarıyla gerçekleştirdi.Gerisi artık kolaydı. Ezber bozan diğer devrim isehamlesiydi. Bu sayede dışa bağımlılık azalırken askeri teknolojide dünyaya ilham kaynağı olan başarılara imza atmaya başladık. Ve bundan sonra dageldi. Rusya ve ABD gibi iki süper gücün Suriye'ye yönelik bu harekâtlarda aynı anda veya ayrı ayrı Türkiye'ye boyun eğmesi dünya tarihinde eşine az rastlanan kırılma noktalarındandır.ile imzalanan deniz anlaşması veda Türkiye'nin küresel bir aktör olduğunu gösteren devrim niteliğindeki adımlardandır.

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Lacivert dergisinin 59'uncu sayısı için Temmuz 2019'da kaleme aldığım bir makalenin başlığı şuydu:Kimilerine iddialı gelen bu hakikat şimdi giderek daha fazla ete kemiğe bürünmeye başlıyor. Şurası açık ki Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarını kapsayan Doğu ile Batı uygarlıklarının kesişme noktasındaki eşsiz coğrafi konumunun yanında son yıllarda izlediği jeo-politik ve jeoekonomik hamleleriyle de küresel dengelerdeki ağırlığı giderek artanen parlak burçlarından biri olacak.Güçlü sağlık sistemi ve koronaya karşı küresel çaptaki yardımlarıyla göz dolduran Türkiye özelliklehâline gelmiş durumda.Hatta Türkiye'ye yönelik operasyonların en önemli ideolojik aygıtlarından olanbile hakkımızı teslim etmek zorunda kaldı. Fakat içimizdeki bazıhâlâ çatlak sesler çıkıyor. Küresel masallar döneminin bittiğini göremiyorlar. Büyüklerimiz boşunadememişler...