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'de ağırlaşıyor! Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı...

Son dakika haberi: Coronavirüsün merkez üssü haline gelen 'den korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Vaka sayısı 1 milyonun üzerine çıkanABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.4.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 17:48 ABONE OL
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı...

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e çıktı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 440 artışla 1 milyon 40 bin 608'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e ulaştı.

ABD'yi, 239 bin 639 vakayla İspanya, 203 bin 591 vakayla İtalya ve 166 bin 628 vakayla Fransa takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise 300 bine yaklaşan vaka sayısıyla New York, salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

New York, 299 bin 691 vaka ve 23 bin 477 can kaybıyla önde giderken onu 116 bin 365 vakayla New Jersey ve 60 bin 265 vakayla Massachusetts izliyor.

ABD'de şimdiye kadar 6 milyon 26 bin 170 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, iyileşen hasta sayısı da 124 bin 23'e çıktı.

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ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı...
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