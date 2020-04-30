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'de ikinci alarm! Coronavirüsten sonra bu kez de...

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını 'de 26 bin can aldı. Coronavirüsü salgını nedeniyle sağlık hizmetleri adeta çöken İngiltere'de salgının ardından kanser hastaları için alarm verildi. Ülkede sağlık hizmetlerinin askıya alınmasının ardından ülke genelinde yaklaşık 18 bin kanser hastasının hayatını kaybedebileceği iddia ediliyor.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.4.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 16:32 ABONE OL
İngiltere'de ikinci alarm! Coronavirüsten sonra bu kez de...

Dünyayı etlkisi altına alan koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık hizmetlerinin askıya alınması sonucu ülke genelinde yaklaşık 18 bin kanser hastasının ölebileceği belirtildi.

KANSER ALARMI!

Dünyayı etlkisi altına alan koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık hizmetleri çöktü. Ülkede koronavirüs salgının ardından kanser hastaları için alarm verildi. İngiliz kanser uzmanları, ülkede yeni teşhis edilen 6 bin 270 kanser hastasının koronavirüs tedavisine öncelik verilmesine bağlı olarak gelecek 12 ay içerisinde ölebileceğini ve ülkedeki tüm kanser hastaları dikkate alındığında bu sayının 17 bin 915'e ulaşabileceği konusunda uyardı. Araştırmacılar, bazı ölümlerin kanserli kişilerin koronavirüse yakalanması sonucu gerçekleşeceğini, bazılarının ise tanı konulmakta geç kalınması veya kemoterapi gibi geciken tedaviler sonucu yaşanacağını öngörüyor.

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İngiltere'de ikinci alarm! Coronavirüsten sonra bu kez de...
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