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Son dakika haberi: O ülkede ilk kez tespit edildi! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Bugüne kadar 3 milyondan fazla kişi de görülen salgını nedeniyle 228 bin kişi hayatını kaybetti. Küresel bir salgın haline gelen coronavirüs bir ülkede daha ortaya çıktı. Edinilen son dakika habere göre; 'da ilk kez vakası tespit edildi, 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 14:25 ABONE OL
Son dakika haberi: O ülkede ilk kez koronavirüs tespit edildi! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Tacikistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği bildirildi. Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, ülkede 15 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, bu vakaların 10'unun Hocand, 5'inin ise Duşanbe'de olduğunu açıkladı.

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Öte yandan Başbakan Kahir Rasulzade başkanlığında düzenlenen Koronavirüsü Önleme Merkezi toplantısında alınan kararla, ülkedeki tüm vatandaşların koruyucu maske takmaları zorunlu kılındı. Kararla ayrıca ülkedeki tüm üniversite öğrencileri için 4 Mayıs'tan itibaren tatil ilan edildi.

Bakanlık, 6 Nisan'da, Hocand şehrinde 4 kişinin zatürreden tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini ve 28 Nisan'da, 126'sı sağlık çalışanı olmak üzere 319 kişininin zatürre şüphesiyle Duşanbe'deki hastaneye kaldırıldığını ve bu hastaların 11'inin tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurmuştu.

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Son dakika haberi: O ülkede ilk kez koronavirüs tespit edildi! 15 kişi hastaneye kaldırıldı
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