Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 108 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1051'e, toplam vaka sayısı ise 3 bin 45 artarak 36 bin 976'ya ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 10 bin 405'e çıktı.

Öte yandan Peru Ulusal Polis Okulunda 2 bin 707 öğrenciye yapılan sağlık taramasında 510 öğrencinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

EKVADOR'DA ÖLÜ SAYISI 900'E YÜKSELDİ

Ekvador'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 17 kişi artarak 900 oldu. Ülkedeki vaka sayısı 259 yükselerek 24 bin 934'e ulaştı.



