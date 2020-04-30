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Son dakika: : Filistin'e bu akşam tıbbi yardım gönderiliyor

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin'e bu akşam tıbbi yardım gönderileceğini duyurdu. Kalın, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin." dedi.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 11:58 ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Filistin'e bu akşam tıbbi yardım gönderiliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Kalın, Türkiye'nin Filistin'e tıbbi malzeme desteğinde bulunacağını duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile gönderilecek yardımlar bu akşam yola çıkacak. Türkiye daha önce aralarında ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu 55 ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.

İBRAHİM KALIN'DAN FİLİSTİN'E YARDIM PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin'e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin.

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Filistin'e bu akşam tıbbi yardım gönderiliyor
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