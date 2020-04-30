Son dakika haberi: ABD'den Kuzey Kore açıklaması! Kim Jong Un'un sağlık durumu...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'de olası bir lider değişikliğine karşı nükleer silahlarından vazgeçmeye yönelik çabaları sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Çin ve Kuzey Kore'deki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Tüm dünyada merak uyandıran ve sağlığı ile ilgili bir türlü bilgi alınamayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un akıbeti ABD'de tedirginlik oluşturmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Amerikan medyasına yaptığı açıklamada ABD yetkililerinin son zamanlarda Kim Jong-un'u görmediğini ifade ederek, "Bugün bildirecek herhangi bir bilgimiz yok, yakından izliyoruz" şeklinde konuştu.