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Son dakika haberi: 'den açıklaması! Kim 'un sağlık durumu...

lideri Kim 'un sağlık durumu ile ilgili şüpheler devam ederken hakkında son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. "Kim Jong Un öldü mü, yerine kim geçecek?" soruları gündemdeki yerini koruyor. 'den, Kuzey Kore ve Kim Jong Un ile ilgili önemli açıklamalar geldi. İşte detaylar...

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 11:48 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'den Kuzey Kore açıklaması! Kim Jong Un'un sağlık durumu...

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'de olası bir lider değişikliğine karşı nükleer silahlarından vazgeçmeye yönelik çabaları sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Çin ve Kuzey Kore'deki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Tüm dünyada merak uyandıran ve sağlığı ile ilgili bir türlü bilgi alınamayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un akıbeti 'de tedirginlik oluşturmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Amerikan medyasına yaptığı açıklamada ABD yetkililerinin son zamanlarda Kim Jong-un'u görmediğini ifade ederek, "Bugün bildirecek herhangi bir bilgimiz yok, yakından izliyoruz" şeklinde konuştu.

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Son dakika haberi: ABD'den Kuzey Kore açıklaması! Kim Jong Un'un sağlık durumu...
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