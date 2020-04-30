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Vietnam’dan beter

Küresel salgın Kovid- 19 nedeniyle zor günler geçiren ’deki ölü sayısı 58 bin 350’yi aştı. Böylece ülkede koronadan ölenlerin sayısı, ’nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçti

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Vietnam’dan beter
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı kaos sürüyor. Küresel salgının neden olduğu belirsizlik sürerken ölü ve vaka sayıları da her geçen gün artıyor. Salgından en çok etkilenen ve ağır kayıplar veren ülkelerin başında gelen ABD'deki can kaybı Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçti.
John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'de virüsten dolayı ölenlerin sayısı 58 bin 350'yi geçti. Böylece korona kaynaklı ölüm sayısı, Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı olan 58 bin 220'yi geride bırakmış oldu. Ülke basınında da yer alan haberlerde, şu ana kadar yaşanan korona kaynaklı ölüm oranının Vietnam Savaşı'ndaki oranları aştığı kaydedildi. Ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı'nın en yoğun kabul edildiği 1968'de her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki vaka sayısı ise 1 milyon barajını aştı.



PENCE MASKE TAKMADI
ABD yönetiminin Kovid-19 tutumu eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Beyaz Saray'ın salgınla mücadele ekibinin başındaki isim olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, hastane ziyareti sırasında maske takmaması tepki çekti. Minnesota'da, koronavirüs araştırmalarının önde gelen merkezlerinden olan Mayo Klinik'e giden Pence, hastanenin 'ziyaretçiler kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmalı' kuralına rağmen maskesiz bir şekilde gezdi. Rahat tutumuyla tepki çeken Pence, düzenli olarak koronavirüs testi yaptırdığını ve bu nedenle buna gerek duymadığını söyledi.

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