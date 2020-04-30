Virüs şimdi de Rusya’yı tehdit ediyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 147 bin 623'e yükselirken, 218 bin 187 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 961 bin 871 kişi de iyileşti. Avrupa ve ABD'de alınan sağlık önlemlerini gevşetme çabaları ön plana çıkarken, Rusya'da salgında kötü bir sürece girdi. Rusya'da vaka sayısı Çin ve İran'da görülen toplam vaka sayısını geçti. Vaka sayısının 100 bine yaklaştığı Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsle mücadelenin ön saflarındaki sağlık çalışanlarının yeterli bireysel koruyucu donanıma sahip olmadığını kabul etti.Çin'de salıda çarşambaya yeni ölüm kaydedilmedi.İngiltere'de can kaybı 26 bin 97'ye ulaştı. Ülkede virüse bağlı olarak 18 binden fazla kanser hastasının ölebileceği belirtildi.İtalya'da ölenleri sayısı 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi.İspanya'da hayat 4 Haziran'dan sonra normale dönecek.Brezilya'da ölümler 5 bin ile Çin'i geçti. Brezilya lideri "Gripten farkı yok" demişti.