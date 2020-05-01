ABD'de karantina karşıtı silahlı protestocular, Michigan Eyaleti Meclis binasını bastı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de karantina karşıtı protestolar devam ediyor. Michigan eyaletinde ilk olarak 15 Nisan'da başlayan eylemlerde silahlı protestocular, bu kez Eyalet Meclis Binasını bastı. Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ın "Evde kal" çağrılarına ve karantina uygulamasına tepki gösteren yüzlerce protestocu, acil durum sürecini uzatma talebinin görüşüldüğü sırada Meclis binasına girdi. Genel Kurula girmeye çalışan protestocular polis tarafından engellendi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan protestocuların maske de takmadığı gözlemlendi. Senatör Dayna Polehanki ise sosyal medya platformu Twitter'dan silahlı protestocuların fotoğrafını paylaşarak, "Bazı meslektaşlarım çelik yelek giydi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ İNSANLAR AMA KIZGINLAR"

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada silahlı protestocular için "iyi niyetli insanlar" ifadelerini kullandı. Trump, "Michigan Valisi ateşi söndürmeli. Bunlar çok iyi insanlar ama kızgınlar. Onlar hayatlarını güvenli bir şekilde geri istiyorlar. Onları görün, onlarla konuşun, bir anlaşma yapın" dedi.

Öte yandan Michigan eyaletinde 15 Nisan'da ekonominin yeniden açılmasını talep eden protestocular, "Trafiği Tıkama Operasyonu" adıyla gösteri gerçekleştirmişti. Vali Whitmer'ın "Evde kal" çağrılarına tepki gösterilirken, söz konusu protestolar ülke genelinde diğer eyaletlere de sıçramıştı.