Balkonda sinema keyfi

Küresel koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İspanya'da halk, balkonda toplu sinema keyfi yapıyor. Salgın mücadelesi kapsamında insanların evlerinden çıkmadığı başkent Madrid'te, dayanışmayı güçlendirmek için toplu sinema seansı yapılıyor. Akşam belirlenen saatlerde balkonlarına çıkan insanlar, sokaklara kurulan dev ekranlarda komşularıyla birlikte film izliyor. İnsanların evde sıkılmaması için yapılan uygulama sayesinde görüşemeyen komşular karantinaya rağmen birlikte aktivite yapmış oluyor.