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'da Kovid-19 kaynaklı artan ölümler tabut yetersizliğine neden oldu

'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen 'da, salgının artışı tabut eksikliğine neden oluyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.5.2020 22:32 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 22:37 ABONE OL
Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı artan ölümler tabut yetersizliğine neden oldu

Ülkenin ve dünyanın en büyük yağmur ormanlarından Amazonları barındıran Amazonas eyaletinin başkenti Manaos'ta, Kovid-19'dan dolayı kısa sürede çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle cenazeler üst üste gömülürken, bazı aileler de ölen yakınlarının toplu mezarlara gömülmemesi için istemeyerek de olsa yakılmalarını tercih ediyor.

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Öte yandan Manaos'u ülkenin diğer şehirlerine bağlayan yeterli asfalt yolun olmaması nedeniyle cenaze işleri birliği, yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktaki Sao Paulo eyaletinden havayolu aracılığıyla acil tabut göndermesi talebinde bulundu.

Brezilya Cenaze Servisi Sağlayıcıları Birliği Başkanı Lourival Panhozzi, Amazon ormanları içindeki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Manaos'ta Kovid-19 kaynaklı ölümlerin artması, Manaos'un civarında yaşayan ve bu şehri tıbbi hizmet almak için kullanan birçok kişiyi de olumsuz etkilediğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, Amazonas eyaletinde 425 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü ve 5 bin 200 kişide de virüse rastlandığını açıklamasına rağmen, yeterli test yapılmaması nedeniyle vaka sayısının daha fazla olduğundan endişe ediliyor.

Resmi verilere göre, salgından önce günlük 20-35 ölümün yaşandığı Manaos'ta bu rakam 130'lara çıkmış durumda.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da 5 bin 901 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, şu ana kadar 85 bin 218 kişide görüldü.

Latin Amerika'da ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de bölgede virüsten en çok etkilenen Brezilya'da gerçekleşmişti.

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Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı artan ölümler tabut yetersizliğine neden oldu
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