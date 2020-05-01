Çekya’da kuraklık korkutuyor

Çekya'da son 500 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor. Çevre Bakanı Richard Brabec, ülkeyi etkisi altına alan kuraklığı "felaket" olarak nitelendirdi. Ülke genelinde su eksikliğinin yüzde 60'a vardığını söyleyen Brabec, nedenin bir yıl içinde en düşük seviyeyi gören yağmurların yanı sıra sürekli yükselen hava sıcaklığının olduğunu belirtti. Çekya'da, kuraklık yüzünden yerleşim birimlerinde su tüketimi sınırlandırıldı. Bazı bölgelerde, borudan gelen suyun bahçe sulamada ve havuzlarda kullanılması yasaklandı. Tarlalara su ulaştırmak için özel kanallar inşa ediliyor.