Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çekya’da kuraklık korkutuyor

’da kuraklık korkutuyor

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Çekya’da kuraklık korkutuyor
Çekya'da son 500 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor. Çevre Bakanı Richard Brabec, ülkeyi etkisi altına alan kuraklığı "felaket" olarak nitelendirdi. Ülke genelinde su eksikliğinin yüzde 60'a vardığını söyleyen Brabec, nedenin bir yıl içinde en düşük seviyeyi gören yağmurların yanı sıra sürekli yükselen hava sıcaklığının olduğunu belirtti. Çekya'da, kuraklık yüzünden yerleşim birimlerinde su tüketimi sınırlandırıldı. Bazı bölgelerde, borudan gelen suyun bahçe sulamada ve havuzlarda kullanılması yasaklandı. Tarlalara su ulaştırmak için özel kanallar inşa ediliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çekya’da kuraklık korkutuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA