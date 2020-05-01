Corona virüsün tedavisine umut olabilir! Beklenen ilaç yola çıkıyor

Korona virüse karşı klinik çalışmalar farklı ilaçlar üzerinde devam ederken, virüsün potansiyel tedavi yollarından biri olarak görülen Japonya üretimi Avigan adlı grip ilacı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce ilacı ücretsiz olarak diğer ülkelere sağlayacağını açıklayan Japonya'nın Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, 80 farklı ülkenin kendilerinden ücretsiz Avigan talebinde bulunduğunu söyledi. İlacın ilk olarak 43 ülkeye gönderileceğini kaydeden Motegi, gönderimin Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla yapılacağını ifade etti.



Motegi, ilacı teslim alacak ülkelerin klinik araştırma verilerini Japonya ile paylaşacağını belirtirken, gönderime Japonya'da önümüzdeki Çarşamba sona erecek resmi tatilin ardından başlanmasının planlandığını ifade etti. Korona virüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için tedavi yollarının geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Motegi, ülkesinin kamu-özel ortaklıkları ve uluslararası işbirlikleriyle ilaç geliştirme çalışmalarına katkı sağlamayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.



KORONA TEDAVİSİNDE UMUT OLABİLİR

Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan Tablet'in korona virüsü semptomlarını tedavi ettiği açıklanmış, Çinli araştırmacılar da söz konusu ilacın virüs tedavisinde etkili olduğunu klinik çalışmalarla kanıtladıklarını duyurmuştu. Japonya hükümeti ise, etkinliğine dair bilimsel çalışmaların Haziran sonunda tamamlanması beklenen ilacı talep eden ülkelere ücretsiz olarak sağlayacağını açıklamıştı.

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