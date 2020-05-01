Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'de Krallık Kilisesi piyasaya sahte koronavirüs ilacı sürüyor

'de Krallık Kilisesi piyasaya sahte koronavirüs ilacı sürüyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen 'de, Krallık Kilisesi tarafından sahte koronavirüs ilacı satıldığı ortaya çıktı. Polis tarafından iki kez uyarılan kilise sahte kitlerin ismini 'ilahi temizlik yağı' olarak değiştirerek, tanesini 91 sterline piyasaya sürdü.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 1.5.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 18:00 ABONE OL
İngiltere'de Krallık Kilisesi piyasaya sahte koronavirüs ilacı sürüyor

İngiltere'de, Krallık Kilisesi tarafından sahte koronavirüs ilacı satışı ülkede gündeme oturdu. Daha önce, sahte koronavirüs 'koruma kitleri' sattığı için soruşturma açılan İngiltere'nin başkenti Londra'daki Krallık Kilisesi, satışları durdurmak yerine kitlerin ismini değiştirip 'ilahi temizlik yağı' adı altında satışına devam edilmesi bir çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

'"İLAHİ TEMİZLİK YAĞI" 91 STERLİN

Kilise mensubu Bishop Climate Wiseman, bu kitin insanları koronavirüsten koruyacağını iddia etti. Günde üç kez alınması halinde koronavirüsü önlediği ve iyileştirdiği iddia edilen, küçük bir şişe yağ ve yanında bir parça kırmızı ip bulunan 'ilahi temizlik yağı' ilacını 91 sterline satılıyor. Ulusa yardım ettiklerini iddi eden Krallık Kilisesi çalışanı, "Ulusa yardım ediyoruz. Bunun koronavirüsü iyileştirdiğine ikna olduk. Bunların yaklaşık 2 binini sattık" dedi. İngiltere ve Galler Yardım Komisyonu, Krallık Kilisesi hakkında gelen şikayetleri incelemeye devam ettiğini ve yardım kuruluşunun sahte koronavirüs koruma kitlerinin satışını araştırdığını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'de Krallık Kilisesi piyasaya sahte koronavirüs ilacı sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA