İran’da çekirge istilası

Koronavirüsle mücdele eden İran, bir de
çekirge istilasıyla savaşıyor.
Güney Horasan eyaletinin
ardından ülkenin
güneyindeki 6 eyalette
daha çekirge sürüsü
sardı. İran Bitki Koruma
Kurumu Sözcüsü Seyyid
Rıza Mir, söz konusu istila
nedeniyle toplam 133
bin 210 hektarlık alanda
ilaçlama yapıldığını
kaydetti. Çekirge sürüsünün
güney komşularından
geldiğini söyleyen
Mir, "İran, Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü'nün (FAO) uyarılarını
dikkate alarak 1
milyon hektarlık alanda
çekirge istilasıyla mücadele
etmek için hazırlığını
yapmıştır" ifadelerini
kullandı.