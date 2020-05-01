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’da çekirge istilası

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
İran’da çekirge istilası
Koronavirüsle mücdele eden İran, bir de çekirge istilasıyla savaşıyor. Güney Horasan eyaletinin ardından ülkenin güneyindeki 6 eyalette daha çekirge sürüsü sardı. İran Bitki Koruma Kurumu Sözcüsü Seyyid Rıza Mir, söz konusu istila nedeniyle toplam 133 bin 210 hektarlık alanda ilaçlama yapıldığını kaydetti. Çekirge sürüsünün güney komşularından geldiğini söyleyen Mir, "İran, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) uyarılarını dikkate alarak 1 milyon hektarlık alanda çekirge istilasıyla mücadele etmek için hazırlığını yapmıştır" ifadelerini kullandı.
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İran’da çekirge istilası
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