İran’da çekirge istilası

Koronavirüsle mücdele eden İran, bir deçekirge istilasıyla savaşıyor.Güney Horasan eyaletininardından ülkeningüneyindeki 6 eyalettedaha çekirge sürüsüsardı. İran Bitki KorumaKurumu Sözcüsü SeyyidRıza Mir, söz konusu istilanedeniyle toplam 133bin 210 hektarlık alandailaçlama yapıldığınıkaydetti. Çekirge sürüsününgüney komşularındangeldiğini söyleyenMir, "İran, BirleşmişMilletler Gıda ve TarımÖrgütü'nün (FAO) uyarılarınıdikkate alarak 1milyon hektarlık alandaçekirge istilasıyla mücadeleetmek için hazırlığınıyapmıştır" ifadelerinikullandı.