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'da polis aracından akşam ezanı!

Avrupa'nın bir çok ülkesinde coronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde ezan okunmasına izin verilmişti. 'da ise akşamı ezanı resmi polis aracından okundu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 1.5.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 16:17 ABONE OL
İtalya'da polis aracından akşam ezanı!

Almanya ve Hollanda koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi. İtalya'nın Cosenza kentinde ise resmi polis aracından akşam ezanı okundu.

Avrupa'nın bir çok ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle minareden ezan okunmasına izin verilirken, İtalya'dan akşamı ezanı resmi polis aracından okundu. İtalya'nın Cosenza kentinde akşam ezanı polis aracından sesli olarak okutuldu. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. İtalyan medyası, koronavirüs nedeniyle karantina kurallarının ve kısıtlamaların uygulandığı kentte Müslümanlara moral olması için ezanın sesli olarak okutulduğunu duyurdu.

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İtalya'da polis aracından akşam ezanı!
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