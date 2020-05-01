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'da ilk kez hoparlörden okundu

'daki cami ve mescitlerde ilk kez ramazan ayında bazı vakit ezanlarının hoparlörden okunmasına izni verildi. Hamilton kentindeki Mountain Camisi imam hatibi Seyid Tora,  "Bu, Kanada'daki Müslüman toplumu için tarihi bir an. , insanları ibadete çağıran ilahi bir davet. Bu daveti herkesin duyması çok önemli. İlk kez komşularımızın duyacağı şekilde ezan okunuyor" dedi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.5.2020 23:46 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 00:35 ABONE OL
Kanada'da ezan ilk kez hoparlörden okundu

Ramazan başından itibaren Müslüman toplumdan gelen talepleri değerlendiren Toronto, Edmonton, Ottawa ve Hamilton gibi şehirlerin belediyeleri, öğle, ikindi ve akşam ezanlarının, ramazan boyunca hoparlörden okunmasına izin verdi.

Hamilton'daki Mountain Camisi imam hatibi Seyid Tora, dışarı okunan ezan sonrası kısıtlı bir cemaatle kılınan Cuma namazının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İmam Tora, "Bu, Kanada'daki Müslüman toplumu için tarihi bir an. Ezan, insanları ibadete çağıran ilahi bir davet. Bu daveti herkesin duyması çok önemli. İlk kez komşularımızın duyacağı şekilde ezan okunuyor. Bizim camimizin dışında şehir merkezindeki başka bir camide daha okunması için izin alındı. Ezanın şimdilik ramazan ayı boyunca okunması izni var ancak Ramazan ayından sonra da devam etmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Tora, başka şehirlerdeki cami görevlilerinin de belediyelere başvurmaları halinde aynı izni alabileceklerini ifade etti.

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Kanada'da ezan ilk kez hoparlörden okundu
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