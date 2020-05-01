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Hükümeti askeri birlikleri sözcüsü Kununu'ndan flaş açıklama

"Başkent Trablus'un güneybatısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledik"

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.5.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 09:44 ABONE OL
Libya Hükümeti askeri birlikleri sözcüsü Kununu'ndan flaş açıklama

Libya hükümeti askeri birlikleri, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Libya Hava Kuvvetleri Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi. Operasyonda Hafter milisleri ve askeri mühimmat hedef alındı." İfadelerini kullandı.

Kununu, yaklaşık 3 saat önce yaptığı açıklamada, UMH askeri birliklerinin darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

UMH askeri birlikleri tarafından geçen 25 Mart'ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında çoğunluğunu Hafter milislerinin kontrol ettiği üsse aralıklarla hava operasyonu düzenleniyor.

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Libya Hükümeti askeri birlikleri sözcüsü Kununu'ndan flaş açıklama
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