New York ceset kokuyor

Yeni tip koronavirüs salgını olan Kovid- 19'un bir süredir merkezi olan ABD'de felaket haberlerinin arkası kesilmiyor. 1 milyondan fazla kanıtlanmış Kovid-19 vakasının yanı sıra 60 binden fazla ölüm ile dünyada salgının en kötü etkilediği ülke olan ABD'de virüs kurbanlarının cansız bedenleri gündemden düşmüyor. Daha önce toplu mezarların ve hastane odalarında bekletilen cesetlerin basına yansıdığı ABD'de bu kez de ölenlerin cansız bedenleri kamyon kasalarında çıktı.ABD'nin New York kentinde Kovid-19 salgını nedeniyle yoğunluk yaşayan bir cenaze evi, çok sayıda cesedi dondurucusu olmayan kamyonetlerde muhafaza ettiği gerekçesiyle kapatıldı. BBC'nin haberine göre, New York'taki Brooklyn bölgesinde Sağlık Bakanlığınca "cenaze evi" olarak belirlenen bir işletme, yaklaşık 50 cesedi, kiraladığı dondurucu özelliği bulunmayan kamyonetlere yerleştirdi.Kamyonetlerden yükselen ceset kokusunun etrafa yayılması üzerine, mahalle sakinleri durumu New York Polis Departmanına ihbar etti. Olay yerine giden polis ekipleri, cesetleri güvenli koşullarda muhafaza etmediği gerekçesiyle cenaze evini mühürledi ve soruşturma başlattı. ABD'de cenaze evlerinin herhangi bir enfeksiyona neden olmaması için cesetleri gömülmeden veya yakılmadan önce güvenli şartlarda muhafaza etmesi gerekiyor. New York'ta salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bini geçmiş durumda.Öte yandan ABD'de bir facia da solunum cihazlarıyla ilgili yaşandı. Wall Street Journal Gazetesindeki habere göre Montefiore'da mart ayında 60'larında olan bir kadın hasta solunum cihazının hatalı ayarlanması nedeniyle hayatını kaybetti. Haberde tecrübesiz bir doktorun cihazı olması gerekenden yüksek seviyede çalıştırdığı ileri sürüldü.ABD'de son iki gündür ülke genelinde Kovid-19 ölümleri yeniden artışa geçti. Ülke basınındaki haberlere göre son iki gündür ölenler yeniden 2 binden fazla oldu. Böylece ABD'de toplam ölümler 61 bin 568 oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalar önce ülkesindeki toplam ölümlerin 60 bin olacağını öngörmüştü. Ancak Trump'ın öngördüğü bilanço dün itibariyle geçilmiş oldu. Salgının başlarında ise Beyaz Saray'daki simülasyonda ülkedeki ölümlerin 100 bin ile 240 bin arasında olabileceği belirtilmişti.