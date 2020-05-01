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'dan 'ya mektup: “Ambargoları kaldırın”

Geçtiğimiz haftalarda , korona virüs salgını ile mücadele eden ’ya göndermesinin ardından Rusya Devlet Duması Temsilcisi Leonid Slutskiy tarafından 27 Nisan tarihinde İtalya Dışişleri Senatörü Vito Petrocelli'ye mektup gönderildi. Rusya'nın mektubunda, korona virüs ile mücadelede kendilerine yardım ettiklerini hatırlatarak, İtalya'nın uyguladığıı ambargoyu kaldırmaları isteniyor.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 1.5.2020 21:04 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 21:05 ABONE OL
Rusya'dan İtalya'ya mektup: “Ambargoları kaldırın”

Slutskiy, mektupta Rusya'nın korona virüs ile mücadele eden İtalya'ya yaptığı yardımlar karşılığında, İtalya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin çeşitli alanlarda uyguladığı ambargoyu kaldırmalarını istedi.

Mektubun devamında, "Kendilerini demokratik olarak sayan batılı ülkeler farklı alanlarda ambargo koydular ve korona virüslü mücadele döneminde bile bunu kaldırmak istemiyorlar. Tüm politikacılara bu tarz politik ambargoları kaldırmaları için sesleniyorum'' ifadeleri kullanıldı.
Slutskiy, bu mektubun korona virüs ile mücadele döneminde bile Rusya'ya uygulanan ambargoyu kaldırma teklifini reddeden Birleşmiş Milletleri protesto etmek amacı ile yazıldığını açıkladı.
Rusya, korona virüsle mücadele eden İtalya'ya destek amacı ile 9 askeri nakliye uçağıyla sağlık malzemesi yardımında bulunmuştu.

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Rusya'dan İtalya'ya mektup: “Ambargoları kaldırın”
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