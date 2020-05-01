SON DAKİKA: Görev yaptığı hastanede corona virüse yakalandı! Yardım çığlıkları dünyayı ağlattı

Dünya genelinde onlarca ülkede etkisini gösteren corona virüsü hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İngiltere, Avrupa'da salgının merkez üssü ülkelerinden birisi durumunda. Bugüne kadar ülkede 172 bin 481 kişiye corona virüsü tanısı konurken hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 771'e ulaştı. İngiltere'de, vatandaşların yanı sıra sağlık çalışanları da corona virüse yakalanıyor. Bunlardan birisi de iki çocuk annesi olan 12 yıllık hemşire Kelly Ward isimli kadın oldu.

YARDIM ÇIĞLIKLARI DÜNYAYI AĞLATTI

Koronavirüs ile mücadele eden hastanelerden birisinde görev yapan Kelly, görevi sırasında Covid-19'a yakalandı. Ölümcül virüs ile mücadele eden genç kadın, "Covid Yolculuğum" adını verdiği bir günlük tuttu. Yaşadığı zorlu süreci burada kelimelere döken Kelly'nin sözleri, hem ülkesi İngiltere'de hem de dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Genç kadının gözyaşları içerisindeki yardım feryadı ise sosyal medyada en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında öne çıktı.

İşte, o günlükte yazılanlar;