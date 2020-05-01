Son dakika haberi: Bulgaristan'da şiddetli deprem!

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Bulgaristan'ın Filibekenti yakınlarında deprem meydana geldiğini duyurud. Edinilen son dakika habere göre; Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarından 4,5 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.

#DEPREM: Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarında saat 14.01'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Türkiye ve çevresindeki son depremler için:



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) May 1, 2020

AFAD'DAN AÇIKLAMA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan yapılan son dakika habere göre; Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarında şiddetli deprem meydana geldi. Edinilen son dakika habere göre; Bulgaristan'da saat saat 14.01'de 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

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