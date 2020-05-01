Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Bulgaristan'da şiddetli deprem!

Son dakika haberi: Bulgaristan'da şiddetli !

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan yapılan son dakika habere göre; Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarında şiddetli meydana geldi. Edinilen son dakika habere göre; Bulgaristan'da saat saat 14.01'de 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 15:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Bulgaristan'da şiddetli deprem!

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Bulgaristan'ın Filibekenti yakınlarında deprem meydana geldiğini duyurud. Edinilen son dakika habere göre; Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarından 4,5 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan yapılan son dakika habere göre; Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarında şiddetli deprem meydana geldi. Edinilen son dakika habere göre; Bulgaristan'da saat saat 14.01'de 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Muğla’da 4.3’lük korku SON DAKİKA: Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Muğla depremi detaylarını açıkladı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi SON DEPREMLER! Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Nisan 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Bulgaristan'da şiddetli deprem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA