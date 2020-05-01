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: 'den Suriye'deki kritik noktalara saldırı! "'ı zorla çıkarma stratejisine geçtik"

haberi: Esad rejimine bağlı SANA ajansı, 'e ait helikopterlerin Golan Tepeleri civarında hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. İsrail'in saldırısında maddi hasar yaşandıuğını ifade eden ajans, can kaybına dair bir veri paylaşmadı. Saldırının yoğunlaştığı bölgede destekli terörist unsurların bulunduğu bilinirken, akıllara İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 28 Nisan'da yaptığı açıklama geldi. Bennett, "ran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 10:02 ABONE OL
Son dakika: İsrail'den Suriye'deki kritik noktalara saldırı! İran'ı zorla çıkarma stratejisine geçtik

Esad rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'e ait helikopterlerin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden Suriye'nin güney bölgesindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Haberde, saldırı sonucu maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esad rejimi, İsrail'in 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına, 20 Nisan'da Humus ilinin doğusundaki Tedmur (Palmira) bölgesine ve 31 Mart tarihinde de Humus'un doğusuna saldırdığını öne sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 28 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Son dakika: İsrail'den Suriye'deki kritik noktalara saldırı! "İran'ı zorla çıkarma stratejisine geçtik"
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