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: Kim Jong-Un'un sağlık durumu ile ilgili dikkat çeken detay! İngilizlerin istihbarat raporuna yansıdı...

haberine göre; Kuzey Kore Devlet Başkanı 'un sağlık durumu ile ilgili dikkat çeken detaylar İngilizlerin istihbarat raporlarına yansıdı. Raporda, "Tahminlere göre, Jong-Un'un aşırı alkol veya aşırı çalışma nedeniyle sağlık açısından sorunlar yaşadığı açıkça görünüyor" ifadeleri yer aldı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 1.5.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 18:19 ABONE OL
Son dakika: Kim Jong-Un'un sağlık durumu ile ilgili dikkat çeken detay! İngilizlerin istihbarat raporuna yansıdı...

Son iki haftadır ortalıkta adeta sırra kadem basan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un stres, alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un 15 Nisan tarihinde babasının doğum günü seremonisine katılmamasıyla ortaya atılan çeşitli iddialara bir yenisi eklendi; İngiliz medyasının yayınladığı bir Güney Kore kaynaklı istihbarat raporuna göre, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un "aşırı alkol ya da fazla çalışma nedeniyle" sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

Raporda, "Tahminlere göre, Jong-Un'un aşırı alkol veya aşırı çalışma nedeniyle sağlık açısından sorunlar yaşadığı açıkça görünüyor" ifadeleri kullanılırken Jong Un'un dinlenmek için Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki villasına gitmiş olabileceği belirtildi.

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Son dakika: Kim Jong-Un'un sağlık durumu ile ilgili dikkat çeken detay! İngilizlerin istihbarat raporuna yansıdı...
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