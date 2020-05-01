Türkiye’den ABD’ye ikinci yardım

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı dün Ankara'dan havalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Kovid- 19'la mücadeleye destek amacıyla ABD'ye, maske, koruyucu sağlık malzemesi, tulum ve dezenfektan olmak üzere önleyici sağlık malzemesi gönderdi. Türkiye, 2 gün önce de ABD'ye tıbbi yardım malzemesi göndermişti.Türkiye'den dün itibariyle ayrıca Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Türkiye eş zamanlı olarak dün gece Filistin ve İsrail'e de tıbbi malzeme gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan ve benzeri malzemelerin Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere dağıtılacağını aktardı. Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed- Diyk, Türkiye'nin 15 tonluk tıbbi yardımının ihtiyaç duydukları çok kritik bir zamanda gerçekleştiğini söyledi.Türk Silahlı Kuvvetlerine ait nakliye uçakları daha önce de İspanya, İtalya, İngiltere, Sırbistan, Kosova, Bosna- Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya, Somali ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de yardım taşımıştı.ABD'nin Avrupa Komutanlığı, Türkiye'nin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağının Ankara'dan havalanmasının ardından teşekkür mesajı yayımladı. Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO müttefikimize teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz" ifadesi kullanıldı.ABD'ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.