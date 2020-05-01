Virüs 34 yere ulaşmadı

Kovid-19salgınında dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 295 bin 880'e ulaştı, 233 bin 411 kişi hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanan 1 milyon 7 bin 136 kişi de iyileşti. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 247 ülke ve bölgeden 213'ünde bugüne kadar Kovid-19 vakası teşhis edildiği açıklandı. Virüsün kendilerine ulaşmadığını belirten ülke ve bölgelerin sayısı ise 34.Okyanusya'daki toplam 29 ülkeden sadece 8'inde virüs tespit edildi.İtalya'da can kaybı 27 bin 967'ye yükseldi. Başbakan Giuseppe Conte, salgının henüz bitmediğini, normal hayata hızla dönemeyeceklerini söyledi.Fransa'da salgında ölenleri sayısı 24 bin 376'ya ulaştı.Güney Kore, haftalar sonra ilk kez yeni vaka saptanmadı.Çin'de ise 15 gündür ölen ve yeni vaka yok.E-ticaret devi Amazon çalışanları koronavirüse karşı güvensiz çalışma ortamını şirketin kurucusu Jeff Bezos'un evinin önünde protesto etti.Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD'de koronavirüs salgınına karşı uygulanan kısıtlamaların "faşist bir yaklaşım" olduğunu savundu.Güney Afrika'da karantina altındaki halka dağıtılan gıda yardımı için oluşturulan kuyruğun uzunluğu 4 km'yi geçti.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de hastalığa yakalandı. Ülkedeki vaka sayısı ise 99 bin 399'a ulaştı. Bu veriler koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Rusya olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.