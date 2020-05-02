ABD’li pilottan valiye 'küfürlü' uçuş

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki pilot Ed Frederick, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla karantina süresini 28 Mayıs'a kadar uzatan Vali Gretchen Whitmer'a, yaklaşık 1 saat uçarak rotasını havada İngilizce'de sık olarak kullanılan küfrün ilk iki harfi olan 'F' ve 'U' harflerini çizecek şekilde ayarladı. Bu iki harfin yanına ok işareti de ekleyerek tepkisini gösterdi. Frederick, çizdiği ok ile Vali Whitmer'ın köşkünü işaret etti.

'SONUÇLARI DÜŞÜNMEDEN KARAR ALIYORLAR'

Bunun bir güç gösterisi olduğunu ve Detroit'in, güneydoğu bölgesinde yer alması sebebiyle Michigan eyaleti genelinde karantinanın gereksiz olduğuna inandığını söyleyen pilot Frederick, "Hükümet yetkilileri, hangi partiden oldukları fark etmeksizin boş durmayıp bir şey yaptıklarını kanıtlamak için sonuçlarını düşünmeden kararlar alıyorlar. 82 ilçe var, ama gerçekten sadece dördünün kapatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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