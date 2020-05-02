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Almanların yardım beklentisine Meclis Başkanı Schäuble sert çıktı: Devletin kaynakları sınırlı, abartmayın...

'da koronavirüs ile mücadele sürerken, yaşanan ekonomik buhran ile ilgili de sık sık önemli açıklamalar geliyor. Almanların yardım bekletinlerine son yanıtı Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble verdi. Halkın yardım beklentisinin kendisini endişelendirdiğini ifade eden Schäuble, "İnsanlarda, devletin her açığı kapatabilecek bir kapasiteye sahip olduğuna dair bir intiba oluşması beni endişelendiriyor. Nihayetinde ancak ekonomiden sağladığımız kazanç oranında yardımda bulunabilir ve sosyal destek sağlayabiliriz" dedi. Schäuble yardım beklentilerinin abartılmaması gerektiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 12:57 ABONE OL
Almanların yardım beklentisine Meclis Başkanı Schäuble sert çıktı: Devletin kaynakları sınırlı, abartmayın...

Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, devletin ekonomik olanaklarının sınırlı olduğunu ve her açığın kamu kaynakları ile kapatılamayacağını ifade etti.

Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, koronavirüsten kaynaklanan ekonomi krizinde devletin olanaklarının da sınırlı olduğunu ve bunun abartılmaması gerektiğini ifade etti. İnsanlarda, devletin her açığı kapatabilecek bir kapasiteye sahip olduğuna dair bir intiba oluşmasından endişe duyduğunu kaydeden deneyimli politikacı, "Nihayetinde ancak ekonomiden sağladığımız kazanç oranında yardımda bulunabilir ve sosyal destek sağlayabiliriz" dedi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya'da ve Avrupa'da ekonominin nasıl hızlı bir şekilde kendine gelebileceği konusunda hep beraber karar verilmesi gerektiğini vurgulayan Schäuble, "Dijitalleşme alanında güçlü bir sıçrama yaşanacağını sanıyorum. Bu durum biz Almanların, bu alandaki hantallığımızı da aşmamızı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Sosyal piyasa ekonomisinin, krizden sonra da varlığını sürdüreceğine inandığını belirten Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, diğer yandan her şeyin de kriz öncesinde olduğu gibi olamayacağı öngörüsünde bulundu. İnsanlığın geçmişte, arazinin kullanımı, biyolojik çeşitliliğin azalması ve iklim değişimi gibi konularda abartılı ve aşırı tüketici bir tavır içinde olduğunu vurgulayan Wolfgang Schäuble, "Bunu düzeltmemiz gerekecek" dedi.

Schäuble ayrıca Başbakan Merkel'in koronavirüse karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesine karşı çıkan tavrını da destekledi.

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Almanların yardım beklentisine Meclis Başkanı Schäuble sert çıktı: Devletin kaynakları sınırlı, abartmayın...
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