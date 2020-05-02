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Son dakika: : 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk" dedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.5.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 22:58 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca: 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldığını belirtti.

Normalleşme sürecinde, sanayi üretiminin Kovid-19 tedbirlerine uygun ve güvenle devamı için çalışmaları başlattıklarını aktaran Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek." açıklamasını yaptı.

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Son dakika: Bakan Koca: 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk
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