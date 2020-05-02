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'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.5.2020 11:31 ABONE OL
Çin'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, 43 kişinin taburcu edildiği ve 557 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 875 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 684 hasta da iyileşti.

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Çin'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı
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