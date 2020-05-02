Son dakika haberi: Çin'den şaşırtan turizm raporu! Wuhan turist akınına uğrayacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'de Sosyal Bilimler Merkezi (CASS) tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılında Çinli turistlerin en çok görmek istediği yer Vuhan kenti oldu. Koronavirüs salgının başlangıç yeri olan kent, salgın bitince turist akınına uğrayacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı Çin'de Sosyal Bilimler Merkezi ve Tencent Kültür ve Turizm Endüstri Araştırmaları Merkezi tarafından 28 Nisan'da yapılan ve binlerce kişinin katıldığı araştırma sonucuna göre, Çinliler en çok Vuhan'ı görmek istiyor.

Koronavirüs salgını sonrasında 'en çok gezilmek istenen yer olan' Pekin'in yerini alan Vuhan, Çin'in en büyük endüstri merkezlerinden biridir. Salgın dolayısıyla tarihte önemli bir kent haline gelen Vuhan, salgın öncesinde en çok gezilmek istenen kentler arasında bile değildi.

SALGIN TURİZM TRENDİNİ DE DEĞİŞTİRDİ

Çinliler'in, koronavirüs salgın öncesi gezmek istedikleri yer arasında Tayland, Rusya ve Japonya yer alıyordu. Listenin başında ise ABD birinci sırada yer alırken, artık listede bile olmadığı görüldü.

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