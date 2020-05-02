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'da 81 bin kişi selden etkilendi

'nın Batı Cava eyaletindeki Bandung bölgesinde yaşanan felaketinden 81 bin kişinin etkilendiği bildirildi. Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.5.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 18:28 ABONE OL
Endonezya'da 81 bin kişi selden etkilendi

Batı Cava Afet Azaltma Ajansı Operasyon Direktörü Budi Budiman Wahyu, yaptığı açıklamada, Bandung'da dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağışların 5 ilçede sele neden olduğunu belirtti.

Bölge genelinde su baskınlarından 81 bin kişinin olumsuz etkilendiğini aktaran Wahyu, evleri zarar gören yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini ifade etti.

Wahyu, 169'u kamu binası olmak üzere 22 bin 57 yapının da sel sularından etkilendiği bilgisini paylaştı.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. 

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Endonezya'da 81 bin kişi selden etkilendi
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