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, sağlık alanındaki OHAL süresini 24 Temmuz’a uzatıyor

Sağlık Bakanı Olivier Véran, korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık alanındaki olağanüstü hal süresinin 24 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.5.2020 21:10 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 21:14 ABONE OL
Fransa, sağlık alanındaki OHAL süresini 24 Temmuz’a uzatıyor

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor.

24 TEMMUZ'A KADAR UZATILDI

Fransa'da Bakanlar Kurulu tarafından sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin süresinin iki ay daha uzatılarak, 24 Temmuz'a kadar uygulanmasına karar verildi. Sağlık Bakanı Olivier Véran, yaptığı açıklamada sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 24 Temmuz'a kadar uzatılmasına karar verildiğini duyururken, bu kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı, yurt dışından gelen kişilerin zorunlu olarak 14 gün karantina altına alınacağını aktardı. Yasa tasarısının gelecek hafta meclise sunulması ve oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öte yandan Fransa'da 17 Mart'tan bu yana süren sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta sona eriyor.

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Fransa, sağlık alanındaki OHAL süresini 24 Temmuz’a uzatıyor
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