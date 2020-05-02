İngiliz uzmandan coronavirüsle ilgili ezberleri bozan açıklama: Aşı değil, asıl çözüm bu...

Dünyada ekonomileri, sağlık sistemlerini çökerten, sosyal yaşamı bitme noktasına getiren koronavirüsün etkisi nihayet kırılmaya başladı. Virüse 3.5 milyon insan enfekte olurken, birçok ülke pik noktasını gördü. Vakaların düşmeye başlaması ile normalleşme planları yapılırken, bir yandan da aşı çalışmaları sürüyor. İngiltere'de Chelsea ve Westminster Hastanesi'nden Dr. Michael Pelly aşının değil, ilacı kesin çözüm olacağını savundu.

HIV ÖRNEĞİNİ VERDİ

Daily Mail'in haberine göre salgının bitişi için herkesin aşıya kilitlendiğini belirten uzmanlar, geliştirilecek ilaçların kısa vadede daha kritik bir rol oynayacağını savundu. HIV örneğini veren uzmanlar, henüz bir aşı olmasa da ilaçlarla hastalığın kontrol altına alınabildiğine dikkat çekti.

120'DEN FAZLA DENEME

Chelsea ve Westminster Hastanesi'nde görevli Dr. Michael Pelly, dünya genelinde 120'den fazla ilacın corona virüsüne karşı test edildiğini söyledi. İngiltere genelinde yoğunlaşılanlar ise ebola ilacı remdesivir, romatoid artrit ilacı tocilizumab ve HIV ilacı lopinavir-ritonavir.

YAZ AYINA DİKKAT ÇEKTİ: YASAKLAR TAMAMEN KALKAR

Dr. Pelly, kendilerinin 450 hastayla yürüttüğü çalışmada favipiravir ve hidroksiklorokin ilaçlarının kullanıldığını duyurdu. Test sonuçlarının gelmesiyle kısıtlamaların tahminlerin de ötesinde Haziran ayı başında gevşetilebileceğini savunan Pelly, yaz ortasında ise yasakların tamaman kalkabileceğini iddia etti.

Pelly, "Sonsuza kadar karantinada kalamayız. Aşıya uzun vadede, ilaca ise hastalığın her aşamasında ihtiyacımız var" dedi.

OXFORD AŞI İÇİN HAZİRAN AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Oxford Üniversitesi geçtiğimiz günlerde aşı prototipinde insanlı test sonuçları için haziran ayını işaret etmişti.

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