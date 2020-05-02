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'ndan, Hafter milislerinin silah depolarına hava harekatı

, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin bulunduğu Vatiyye Hava Üssü'ndeki silah depolarına yönelik hava harekatı düzenledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.5.2020 06:43 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 06:47 ABONE OL
Libya Ordusu'ndan, Hafter milislerinin silah depolarına hava harekatı

Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava kuvvetleri, başkentin batısındaki Hafter milislerinin kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü'ne düzenlediği hava harekatında silah depolarını hedef aldı. Hava saldırısı nedeniyle üste patlamaların devam ettiği bildirildi.

Vatiyye Üssü'ndeki sığınağın da hedef alındığı belirtilen harekatta, silahlı araçların etkisiz hale getirildiği ve iki milisin öldürüldüğü, beşinin de yaralandığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Libya Ordusu'nun başkentin güneyindeki Hallatat mevkisinde Hafter milislerini ağır top atışıyla vurduğu paylaşıldı.

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Libya Ordusu'ndan, Hafter milislerinin silah depolarına hava harekatı
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