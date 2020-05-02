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'de gösterilerinde 57 kişi gözaltına alındı

ülkesi 'nin başkenti Santiago'da yeni tip coronavirüs salgını önlemlerine rağmen Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride 57 kişi gözaltına alındı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.5.2020 07:31 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 07:31 ABONE OL
Şili'de 1 Mayıs gösterilerinde 57 kişi gözaltına alındı

Ülke basınında çıkan habere göre, başkent Santiago'da geçen yıl hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların başlıca toplanma yeri İtalya Meydanı'nda 1 Mayıs nedeniyle çeşitli sendikaların çağrısıyla Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlere rağmen gösteri düzenlendi.

57 KİYİYE GÖZALTI

Gösteride aralarında 9 Mayıs'a kadar zorunlu karantinada kalması gereken ve Kovid-19 virüsü tespit edilen bir kişinin de olduğu 57 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan toplanma yasağı kararına uyulmaması nedeniyle 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan ülkenin çeşitli yerlerinde de 1 Mayıs nedeniyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle birçok kişi gözaltına alındı.

Nüfusu 18 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Şili'de şu ana kadar 17 bin 8 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 234 kişi hayatını kaybetti.

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Şili'de 1 Mayıs gösterilerinde 57 kişi gözaltına alındı
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