Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 24 bin 760'a yükseldi.

Son dakika: 'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 24 bin 760'a yükseldi.

'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 24 bin 760'a yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.5.2020 21:19 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 21:47 ABONE OL
Son dakika: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 24 bin 760'a yükseldi.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 760'a çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1530 artışla 201 bin 667'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 827'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 827 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 24 gündür düşmeye devam ediyor.

İyileşen kişi sayısı da 381 artarak 50 bin 562'ye çıktı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde 166 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 15 bin 487'e, bakımevlerinde ise 9 bin 273'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 24 bin 760 oldu.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne göre düşüş yaşandı.

Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti.

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüsteki son vaka ve vefat sayısını açıkladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 24 bin 760'a yükseldi.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA